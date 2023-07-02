Буквально забивали у октагон: скандальний росіянин програв жорстким нокаутом у UFC (відео)

Росіянина жорстко добивали, суддя зупинив бій

Скандальний російський боєць ММА Абусуп’ян Магомедов програв у головному бою на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) UFC on ESPN 48.

У ніч проти 2 липня його буквально знищив у рингу американець Шон Стрікленд.

Цікаво, що для представника Дагестану бій складався дуже непогано — у першому раунді за ним була тотальна перевага.

Але вже у другому раунді Стрікленд активізувався та показав, хто головний у октагоні. Після активної першої п’ятихвилинки росіянин важко дихав і ледве пересувався, чим і вирішив скористатися його опонент.

Американець почав бити суперника у стійці, раз-по-раз пробиваючи в голову опоненту. Один із таких хуків відправив Магомедова на підлогу октагону, після чого Стрікленд почав добивати суперника. На щастя росіянина, суддя вирішив зупинити поєдинок.

Магомедов запам’ятався тим, що у 2015 році потрапив у гучний скандал. На змаганнях у Німеччині він дав ляпас чоловікові, який плюнув йому на бороду. Після цього він хотів здобути німецьке громадянство, але йому відмовили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в UFC ухвалили важливе рішення щодо російських бійців.