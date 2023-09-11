Характер не помог: сборная Украины в драматичном матче проиграла в четвертьфинале Евро-2023 по волейболу

Украинцы прекратили борьбу на первенстве Европы

Сборная Украины по волейболу уступила в четвертьфинале чемпионата Европы-2023. В полуфинал нашу команду не пустила команда Словении.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словенской команды, передает "Телеграф". За выход в финал Словения поспорит с победителем противостояния Польша — Сербия.

В первой партии нашим спортсменам не удалось навязать борьбу более грозному сопернику и словенцы победили со счетом 25:17. Во второй партии соперники шли очко в очко, но в итоге волейболисты сборной Словении провели концовку на более высоком уровне — 31:29. Третья партия была за нашими спортсменами — 25:21.

В заключительной партии словенцы победили 25:23.

Отметим, что в 1/8 финала Словения с огромным трудом победила команду Турции со счетом 3:2 — 20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13.

Напомним, что на стадии 1/8 финала наша сборная победила команду Португалии со счетом 3:0.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины с огромным трудом прошла групповой этап. Сперва наша команда проиграла три матча в группе, а затем выиграла два и вышла в плей-офф.