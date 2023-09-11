Характер не допоміг: збірна України у драматичному матчі програла у чвертьфіналі Євро-2023 з волейболу

Українці припинили боротьбу на першості Європи

Збірна України з волейболу поступилася у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023. До півфіналу нашу команду не пустила команда Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь словенської команди, повідомляє "Телеграф". За вихід у фінал Словенія посперечається з переможцем протистояння Польща – Сербія.

У першій партії нашим спортсменам не вдалося нав’язати боротьбу супернику і словенці перемогли з рахунком 25:17. У другій партії суперники йшли очко в очко, але зрештою волейболісти збірної Словенії провели кінцівку на вищому рівні — 31:29. Третя партія була за нашими спортсменами – 25:21.

У заключній партії словенці перемогли 25:23.

Зазначимо, що у 1/8 фіналу Словенія насилу перемогла команду Туреччини з рахунком 3:2 — 20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу наша збірна перемогла команду Португалії з рахунком 3:0.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України насилу пройшла груповий етап. Спершу наша команда програла три матчі у групі, а потім виграла два та вийшла у плей-офф.