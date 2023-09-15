"Защищал свой дом от варваров": на войне погиб украинский баскетболист

Спортсмена вспоминают как максимально светлого и доброго человека

Война против российского агрессора забрала жизнь очередного украинского спортсмена. В борьбе с захватчиками погиб игрок Украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров.

Об этом сообщили на странице лиги 15 сентября. Там уточнили, что жизнь спортсмена оборвалась при боях на Запорожском направлении.

"На фронте смертью героя погиб Фред. Многие знали Серого по баскетболу, по стритбольным турнирам УСЛ.

Он был максимально светлым и добрым человеком. Его креатив, постоянные шутки и положительное отношение к жизни – именно это запомнится навсегда. А еще он был крутым игроком, победителем многих турниров.

Свое последнее сражение Фред героически принял на своем родном, Запорожском направлении, защищая свой дом от варваров. Царство небесное и вечное уважение тебе, друг. Никогда не забудем и не простим", – сообщила УСЛ.

В ближайшее время на странице также пообещали открыть сбор на помощь родным погибшего спортсмена.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время штурма позиций российскими оккупантами погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский. Уроженцу Львовской области было 28 лет.