Украинская спортсменка-красавица погибла при выполнении боевого задания

У защитницы Украины осталось двое дочерей

На войне против российских оккупантов погибла украинская спортсменка Алла Коверене, которая занималась греблей на лодках типа "Дракон". Накануне стало известно о гибели бывшей футзалистки сборной, защитницы Украины Элеоноры Мальцевой.

О смерти Коверене сообщила пресс-служба Украинской федерации гребли на лодках "Дракон" в Facebook. 42-летняя спортсменка после начала полномасштабного вторжения рф в Украину вступила в добровольческий батальон "Соколы Полесья", где проходила учебный курс по оказанию первой медицинской помощи.

Затем Алла в звании младшего лейтенанта несла службу в составе 115-й отдельной бригады ТРО, охраняя северные границы Украины. Весной 2023 года в результате ротации Коверене несла военную службу на восточных рубежах страны. 10 августа во время выполнения боевой задачи Алла погибла. В защитницу попал вражеский снаряд. У спортсменки осталось две несовершеннолетние дочери — Габриэла и Даниэла.

"С глубокой грустью и невероятной тоской сообщаем о гибели нашей спортсменки Аллы Коверене, которая с начала полномасштабного вторжения стала на защиту Украины. Мы будем помнить Аллу, как хорошую спортсменку, лучшую маму наших юных спортсменок и как преданную защитницу Украины", — гласит заявление Федерации.

Алла Коверене служила в ВСУ

Прощались с Аллой в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта Украины по бодибилдингу, младшего сержанта Евгения Бондаренко.

Напомним, украинские гребцы на чемпионате мира в Таиланде в классе "Дракон" показали настоящий казацкий дух.