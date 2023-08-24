Українська спортсменка-красуня загинула під час виконання бойового завдання

У захисниці України залишилося дві доньки

На війні проти російських окупантів загинула українська спортсменка Алла Ковєрєнє, яка займалася веслуванням на човнах типу "Дракон". Напередодні стало відомо про загибель колишньої футзалістки збірної, захисниці України Елеонори Мальцевої.

Про смерть Ковєрєнє повідомила пресслужба Української федерації веслування на човнах "Дракон" у Facebook. 42-річна спортсменка після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вступила до добровольчого батальйону "Соколи Полісся", де проходила навчальний курс з надання першої медичної допомоги.

Потім Алла у званні молодшого лейтенанта несла службу у складі 115 окремої бригади ТРО, охороняючи північні кордони України. Весною 2023 року внаслідок ротації Ковєрєнє несла військову службу на східних рубежах країни. 10 серпня під час виконання бойового завдання Алла загинула. У захисницю поцілив ворожий снаряд. У спортсменки залишилися дві неповнолітні дочки — Габріела та Даніела.

"З глибоким сумом та неймовірною тугою повідомляємо про загибель нашої спортсменки Алли Ковєрєнє, яка з початку повномасштабного вторгнення стала на захист України. Ми пам’ятатимемо Аллу, як гарну спортсменку, найкращу маму наших юних спортсменок та як віддану захисницю України", — йдеться у заяві Федерації.

Алла Ковєрєнє служила у ЗСУ

Прощалися з Аллою у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі російські окупанти вбили кандидата у майстри спорту України з бодибілдингу, молодшого сержанта Євгена Бондаренка.

Нагадаємо, українські веслярі на чемпіонаті світу у Таїланді у класі "Дракон" показали справжній козацький дух.