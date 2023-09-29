Афера на миллион: звезда российского спорта стала жертвой "ФСБ"

Спортсменку "развели" по известной схеме

В россии случился очередной случай, когда аферисты обманули известного спортсмена. На этот раз жертвой мошенников стала чемпионка рф и Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина.

Как пишет телеграм-канал Baza, инцидент произошел 27 сентября. Женщина получила на телефон сообщение якобы от президента федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, который сообщил, что с ней вскоре должны связаться представители ФСБ и она должна отдать им деньги.

Спустя время с Тимошининой связался некий Максим Дегтярев и рассказал, что ее банковский счет попал в руки мошенников. Он предложил ей в срочном порядке снять все средства с карточек и перевести на "безопасный счет".

Бывшая спортсменка послушала своего куратора и сразу отправилась в банк, где сняла свыше миллиона рублей. После этого с ней встретился еще один "спецагент", которому она и передала деньги.

Все это время Тимошинину просили молчать о происходящем, что она и делала. Позже стало известно, что никакую смску президент федерации Дружинин ей не отправлял.

Источник отмечает, что в последнее время мошенники начали чаще пользоваться легендой про "начальников" для обмана своих жертв.

Ранее "Телеграф" писал о том, что не дремлют мошенники и в Украине.