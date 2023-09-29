Афера на мільйон: зірка російського спорту стала жертвою "ФСБ"

Спортсменку "розвели" за відомою схемою

У росії трапився черговий випадок, коли аферисти ошукали відомого спортсмена. Цього разу жертвою шахраїв стала чемпіонка рф та Європи зі стрибків у воду Світлана Тимошиніна.

Як пише телеграм-канал Baza, інцидент стався 27 вересня. Жінка отримала на телефон повідомлення нібито від президента федерації стрибків у воду Станіслава Дружиніна, який повідомив, що з нею невдовзі мають зв’язатися представники ФСБ, і вона має віддати їм гроші.

Згодом з Тимошиніною зв’язався якийсь Максим Дегтярьов і розповів, що її банківський рахунок потрапив до рук шахраїв. Він запропонував їй терміново зняти всі кошти з карток і перевести на "безпечний рахунок".

Колишня спортсменка послухала свого куратора і одразу вирушила до банку, де зняла понад мільйон рублів. Після цього з нею зустрівся ще один "спецагент", якому вона передала гроші.

Весь цей час Тимошиніну просили мовчати про те, що вона робила. Пізніше стало відомо, що жодну смску президент федерації Дружинін їй не відправляв.

Джерело зазначає, що останнім часом шахраї почали частіше скористатися легендою про "начальників" для обману своїх жертв.

Раніше "Телеграф" писав про те, що не сплять шахраї і в Україні.