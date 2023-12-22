Одна из команд УПЛ получила групповую повестку на 25 человек - журналист

Такого инцидента в украинском футболе еще не было

Игроки киевской футбольной команды "Оболонь" (клуб играет в Украинской премьер-лиге) получили групповую повестку. В ней числится примерно 25 человек.

Об этом в шоу "ТаТоТаке" рассказал журналист Михаил Спиваковский. По его данным, групповая повестка от территориального центра комплектования (ТЦК) поступила в клуб на этой неделе.

"По нашей информации, в Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК. Кажется, на 25 человек. У футболиста может возникнуть вопрос к руководству страны, к власти и президенту ― вы же сами сказали, что мы должны играть и проводить чемпионат. Как это коррелируется с тем, что на команду приходят повестки? Почему на эту команду?", ― спросил Спиваковский.

В студии прозвучало шуточное предположение, что к этому может быть причастен тренер "пивоваров" Валерий Иващенко. Якобы так решили "проучить" за его недавние заявления. Напомним, что наставник киевской "Оболони" оскандалился из-за сексистских высказываний в адрес женщин-арбитров.

Напомним, что по итогам первой половины сезона УПЛ 2023/24 "Оболонь" занимает 13 место, то есть находится в зоне вылета. За киевской командой расположились "Заря", "Верес" и "Минай".

Ранее "Телеграф" писал о результатах 17-го тура Украинской премьер-лиги.