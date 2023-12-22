Одна з команд УПЛ отримала групову повістку на 25 осіб — журналіст

Такого інциденту в українському футболі ще не було

Гравці київської футбольної команди "Оболонь" (клуб грає в Українській прем’єр-лізі) отримали групову повістку. У ній перелічено приблизно 25 осіб.

Про це у шоу "ТаТоТаке" розповів журналіст Михайло Співаковський. За його даними, групова повістка від територіального центру комплектування (ТЦК) надійшла до клубу цього тижня.

"За нашою інформацією, до Оболоні прийшла групова повістка від ТЦК. Здається, на 25 осіб. У футболіста може виникнути питання до керівництва країни, до влади та президента ― ви ж самі сказали, що ми повинні грати та проводити чемпіонат. Як це корелюється з тим, що на команду приходять повістки? Чому на цю команду?", — запитав Співаковський.

У студії пролунало жартівливе припущення, що до цього може бути причетний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко. Нібито так вирішили "провчити" за його нещодавні заяви. Нагадаємо, що наставник київської "Оболоні" оскандалився через сексистські висловлювання на адресу жінок-арбітрів.

Нагадаємо, що за підсумками першої половини сезону УПЛ 2023/24 "Оболонь" посідає 13 місце, тобто знаходиться у зоні вильоту. За київською командою розташувалися "Зоря", "Верес" та "Минай".

Раніше "Телеграф" писав про результати 17 туру Української прем’єр-ліги.