"Значить, щось правильне говорю": український тренер вирішив роздмухати сексистський скандал

Фахівець, схоже, хоче отримати штраф

Головний тренер "Оболоні" Валерій Іващенко заявив, що клуб не отримував листи з комітету етики та чесної гри Української асоціації (УАФ) щодо його слів про жінок-арбітрів. Напередодні "Пивовари" зі скандалом програли "Динамо" (0:2).

Відповідний коментар Іващенка наводить "Український футбол". Валерій через резонанс після його слів вирішив, що "сказав щось правильне".

– Комітет етики збирався починати справу через ваші висловлювання про суддівство. До клубу вже приходили якісь папери?

– У яких побачили сексизм? Ні, жодних листів не було.

– Ви очікували, що навколо вашого висловлювання палахкотітимуть такі гарячі дискусії?

– Не знаю, я висловив свою думку. Але якщо такий резонанс, значить, десь воно когось зачепило. Отже, щось правильне я кажу. Нічого страшного начебто не говорив, але когось серйозно заділо. Тобто, правильно, що ми це обговорюємо, — сказав Іващенко.

Нагадаємо, Іващенко після гри з "Ворсклою" (0:1, судила Крістіна Козорог, — Ред.) заявив:" Жінки-арбітри не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу. Могли б у жіночому працювати".

На цей час Пивовари посідають 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ.