"Значит, что-то правильное говорю": украинский тренер решил раздуть сексистский скандал

Специалист, похоже, хочет получить штраф

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко заявил, что клуб не получал письма из комитета этики и честной игры Украинской ассоциации (УАФ) относительно его слов о женщинах-арбитрах. Накануне "Пивовары" со скандалом проиграли "Динамо" (0:2).

Соответствующий комментарий Иващенко приводит "Украинский футбол". Валерий из-за возникшего резонанса после его слов решил, что "сказал что-то правильное".

– Комитет этики собирался начинать дело из-за ваших высказываний о судействе. В клуб уже приходили какие-то бумаги?

– В которых увидели сексизм? Нет, никаких писем не было.

– Вы ожидали, что вокруг вашего высказывания будут полыхать такие горячие дискуссии?

– Не знаю, я высказал свое мнение. Но если такой резонанс, значит, где-то оно кого-то задело. Значит, что-то правильное я говорю. Ничего страшного вроде бы не говорил, но кого-то серьезно задело. То есть правильно, что мы это обсуждаем, – сказал Иващенко.

Напомним, Иващенко после игры с "Ворсклой" (0:1, судила Кристина Козорог, — Ред.) заявил: "Женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".

На данный момент Пивовары занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ.