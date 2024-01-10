Сборная Украины по биатлону понесла болезненную потерю перед чемпионатом Европы

Европейское первенство пройдет с 24 по 28 января

Уже в конце января состоится чемпионат Европы по биатлону, участие в котором примет и сборная Украины. К сожалению, на турнир не поедет главная звезда нашей женской команды Юлия Джима.

Об этом в комментарии "Суспільне спорт" заявил главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц. По его словам, Джима пропустит турнир, чтобы качественнее подготовиться к чемпионату мира.

"Джима с личным тренером Урошем Велепцом попросили, чтобы я посодействовал им в выполнении плана. Если Петренко, Меркушина и Дмитренко пропускают спринт в Рупольдинге, заезжают на высоту, Джима не хотела бы ехать на высоту сейчас.

Она участвует на этапе в Рупольдинге. Потом она остается там до 28 числа, но хочет пропускать чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира. Они с Велепцем так просили, я не против. Будем надеяться, что все будет хорошо", – сказал специалист.

Таким образом, на чемпионате Европы Украину представят Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Турнир пройдет с 24 по 28 января. Что касается чемпионата мира, то он пройдет с 7 по 18 февраля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из-за санкций в мире спорта Россия объявила о проведении "международного" турнира в Ханты-Мансийске, однако IBU запретил россиянам проводить соревнования.