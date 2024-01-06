"Все не могут жить благополучно": советский чемпион призвал россиян перестать ныть

Бывший биатлонист рассказал, как у него ничего не было и он был счастлив

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что нынешнее поколение россиян необоснованно жалуется на жизнь. Накануне он заявил, что РФ заманит деньгами западных спортсменов.

Соответствующее заявление Васильева приводит Р-Спорт. В нем бывший спортсмен призвал сограждан подумать о том как жили люди во время блокады Ленинграда и перестать ныть.

"Большинство живет более-менее хорошо. Конечно, все не могут жить благополучно. В блокадном Ленинграде у людей вообще ничего не было, сил не было, но они были добрее.

Раньше было отличное время. У нас ничего не было, но было шикарно. Люди все время ноют, все им не так. Посмотришь, они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда "все плохо и все не так". Хочется спросить, а когда будет "так"? Если хотите что-то, встаньте и сделайте", – сказал Васильев.

В РФ лишь посмеялись над словами бывшего спортсмена.

Ранее Васильев предложил провести альтернативные Олимпийские игры, где россиян не будут наказывать за допинг.

Накануне четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожелал россиянам в новом году равняться на главу Кремля Владимира Путина.