"Всі не можуть жити благополучно": радянський чемпіон закликав росіян перестати скиглити

Колишній біатлоніст розповів, як у нього нічого не було, і він був щасливий

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв заявив, що нинішнє покоління росіян необґрунтовано скаржиться на життя. Напередодні він заявив, що РФ заманить грошима західних спортсменів.

Відповідну заяву Васильєва наводить Р-Спорт. У ньому колишній спортсмен закликав співгромадян подумати про те, як жили люди під час блокади Ленінграда і перестати скиглити.

"Більшість живе більш-менш добре. Звичайно, всі не можуть жити благополучно. У блокадному Ленінграді у людей взагалі нічого не було, сил не було, але вони були добрішими.

Раніше був чудовий час. У нас нічого не було, але було шикарно. Люди весь час ниють, все їм негаразд. Подивишся, вони їздять на іномарках, їздять за кордон, але завжди все погано і все не так. Хочеться спитати, а коли буде "так"? Якщо хочете щось, встаньте та зробіть”, – сказав Васильєв.

У РФ лише посміялися зі слів колишнього спортсмена.

Раніше Васильєв запропонував провести альтернативні Олімпійські ігри, де росіян не каратимуть за допінг.

Напередодні чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов побажав росіянам у новому році рівнятися на главу Кремля Володимира Путіна.