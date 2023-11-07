"Наші вороги до нас постукають": в рф чекають, коли Захід прибіжить до них

рф заманює іноземних спортсменів грошима

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв заявив, що західні спортсмени прибіжать до росії, побачивши великий призовий фонд на змаганнях у Ханти-Мансійську. Примітно, що китайці відмовилися виступити тут через потенційні санкції з боку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Відповідну заяву Васильєва наводить "Р-Спорт". Дмитро вважає, що на турнірі в росії захочуть взяти участь навіть "вороги".

"У нас великий призовий фонд, це дасть поштовх до інтересу спонсорів і розвитку біатлону. Ми просто зобов’язані використовувати ситуацію, що склалася. Не думаю, що треба займатися шапкозакидництвом, треба розуміти, що відразу може і не буде так масштабно.

Курочка по зернятку клює. Але потім наші вороги до нас постукають, запам’ятайте мої слова, всі захочуть взяти участь у нашому проекті”, – сказав Васильєв.

Зазначимо, 18-19 листопада у Ханти-Мансійську пройде так званий перший Кубок Міжнародної ліги клубного біатлону (МЛКБ), там виступатимуть російські та білоруські біатлоністи.

Раніше Васильєв порівняв Францію з гітлерівською Німеччиною. Колишній спортсмен вважає, що у Парижі не зможуть захистити російських атлетів. Додамо, що на цей час Міжнародний олімпійський комітет не ухвалив рішення щодо участі росіян на Іграх 2024 року.