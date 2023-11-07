"Наши недруги к нам постучатся": в рф ждут, когда Запад прибежит к ним

рф заманивает иностранных спортсменов деньгами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что западные спортсмены прибегут в рф, увидев большой призовой фонд на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Примечательно, что китайцы отказались выступить здесь из-за потенциальных санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Соответствующее заявление Васильева приводит "Р-Спорт". Дмитрий считает, что на турнире в рф захотят участвовать даже "недруги".

"У нас большой призовой фонд, это даст толчок к интересу спонсоров и развитию биатлона. Мы просто обязаны использовать сложившуюся ситуацию. Не думаю, что надо заниматься шапкозакидательством, надо понимать, что сразу может и не будет так масштабно.

Курочка по зернышку клюет. Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят поучаствовать в нашем проекте", – сказал Васильев.

Отметим, 18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет так называемый первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), там выступят российские и белорусские биатлонисты.

Ранее Васильев сравнил Францию с гитлеровской Германией. Бывший спортсмен считает, что в Париже не смогут защитить российских атлетов. Добавим, что на данный момент Международный олимпийский комитет не принял решение по участию россиян на Играх 2024 года.