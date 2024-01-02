"Ми завжди всіх перемагали": радянський чемпіон закликав рівнятися на Путіна

Колишній спортсмен став активним пропагандистом Кремля

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який пропонує позбавляти громадянства РФ деяких спортсменів, побажав росіянам у новому році рівнятися на главу Кремля Володимира Путіна.

Відповідну заяву Тихонова наводить "Матч ТВ". Олександр також побажав швидше закінчити так звану "СВО", нагадав всім про нібито непереможність РФ.

"Хочу побажати всім міцного здоров’я, швидше закінчити СВО, щоб настали мирні дні для Росії, щоб ми перестали переживати за наших хлопців. І бажаю відновлення економіки, якою вона має бути в Росії.

Орієнтуватися потрібно на самих себе, країна ніколи не повинна копіювати будь-кого. В нас достатньо вчених, лікарів, велика спортивна історія. Кого нам копіювати, коли ми завжди перемагали всіх?

Безумовно, росіянам треба рівнятися на президента. Бажаю Володимиру Володимировичу здоров’я та прийняття сміливих рішень", – сказав Тихонов.

У мережі назвали Тихонова старим лизоблюдом.

Раніше Тихонов "поставив навколішки" керівництво світового біатлону, яке пригрозило учасникам турніру у РФ санкціями, через що Китай відмовився їхати на змагання у Ханти-Мансійську.