Збірна України з біатлону зазнала болючої втрати перед чемпіонатом Європи

Європейська першість пройде з 24 по 28 січня

Вже наприкінці січня відбудеться чемпіонат Європи з біатлону, у якому візьме участь і збірна України. На жаль, на турнір не поїде головна зірка нашої жіночої команди – Юлія Джима.

Про це у коментарі "Суспільному спорту" заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц. За його словами, Джима пропустить турнір, щоб якісніше підготуватися до чемпіонату світу.

"Джима з особистим тренером Урошем Велепцем попросили, щоб я допоміг їм у виконанні плану. Якщо Петренко, Меркушина та Дмитренко пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, Джима не хотіла б їхати на висоту зараз".

Вона бере участь на етапі у Рупольдингу. Потім вона залишається там до 28 числа, але хоче пропускати чемпіонат Європи та готуватися до чемпіонату світу. Вони з Велепцем так просили, я не проти. Сподіватимемося, що все буде добре», – сказав фахівець.

Таким чином, на чемпіонаті Європи Україну представлять Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Крістіна Дмитренко. Турнір пройде з 24 до 28 січня. Щодо чемпіонату світу, то він пройде з 7 по 18 лютого.

Раніше "Телеграф" писав про те, що через санкції у світі спорту Росія оголосила про проведення "міжнародного" турніру в Ханти-Мансійську, проте IBU заборонив росіянам проводити змагання.