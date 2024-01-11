Стоимость как у Роналду: чем хорош бразильский новичок "Шахтера" Кевин (видео)

Чемпион Украины заплатит большие деньги "Палмейрасу"

Донецкий "Шахтер" все же смог договориться с бразильским "Палмейрасом" о трансфере 21-летнего полузащитника Кевина. Чемпион Украины давно положил глаз на этого игрока, но клубы все никак не могли договориться о сумме отступных.

В итоге "Шахтер" и "Палмейрас" сошлись в цене за Кевина и ударили по рукам. Как сообщил в своем аккаунте на Facebook известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, 13 января футболист должен пройти медицинское обследование в украинском клубе.

Также Романо указал сумму отступных, которые получит за Кевина "Палмейрас" – 15 млн евро. Любопытно, что, по данным портала Transfermarkt, столько же стоит сейчас португальская суперзвезда Криштиану Роналду. При этом все тот же Transfermarkt оценивает Кевина почти в четыре раза дешевле – 4 млн евро.

Лучшие моменты выступления Кевина за "Палмейрас"

В украинском клубе пока не сообщают о первом трансфере в 2024 году. Возможно, это произойдет уже после медосмотра Кевина и подписания контракта с ним. Новичок "горняков" в текущем чемпионате Бразилии отыграл за "Палмейрас" 9 матчей, в которых забил 1 гол. Кевин может сыграть как крайнего полузащитника, так и оттянутого форварда.

Отметим, что "Шахтер" в разное время заработал сотни миллионов евро на бразильских футболистах. С подачи Мирчи Луческу "горняки" регулярно покупали за умеренные деньги талантливых игроков в Бразилии, раскручивали их и с большой выгодой продавали в топ-клубы Европы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что букмекеры стали принимать ставки на то, в какой клуб вскоре перейдет лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Также мы сообщали о желании ветерана "горняков" Ярослава Ракицкого вернуться в сборную Украины и спеть национальный гимн.