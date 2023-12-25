"Не соответствуют уровню Лиги чемпионов": украинский тренер прошелся по "Шахтеру"

Донецкий клуб вышел в евровесну

Украинский тренер Александр Бабич, который возглавляет клуб "Фратрия" из 3-го по силе дивизиона Болгарии, раскритиковал "Шахтер", несмотря на неплохое выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Соответствующий комментарий специалиста приводит footboom. По словам тренера, Горняки не являются командой уровня Лиги чемпионов, а победа над "Барселоной" стала "стечением обстоятельств".

"Надо признать – "Шахтер" не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы целиком по зубам горнякам. Тот факт, что у нас есть евровесна, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить "Шахтера".

Вы спросите, а как горняки одолели "Барселону", но в целом у них нет потенциала для Лиги чемпионов? Оранжево-черные сыграли так называемым вторым номером против недооценившего их соперника. Эта победа "Шахтера" – стечение обстоятельств.

Если бы эти команды сыграли между собой 5-6 матчей подряд, то "Барселона" могла бы проиграть не более одного матча.

После победы над каталонцами футболисты "Шахтера" стали уверенными в себе, даже слишком самоуверенными. "Порту" в открытой игре ясно показал горнякам, что мечтать о чем-то более рано", — сказал Бабич.

Напомним, "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов добыл 3 победы, проиграв трижды. Дончане продолжат еврокубковую кампанию в раунде плей-офф Лиги Европы.