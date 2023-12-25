"Не відповідають рівню Ліги чемпіонів": український тренер пройшовся по "Шахтарю"

Донецький клуб вийшов у євровесну

Український тренер Олександр Бабич, який очолює клуб "Фратрія" з 3-го за силою дивізіону Болгарії, розкритикував "Шахтар", попри непоганий виступ у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Відповідний коментар фахівця наводить footboom. За словами тренера, Гірники не є командою рівня Ліги чемпіонів, а перемога над "Барселоною" стала "збігом обставин".

"Треба визнати – "Шахтар" не відповідає рівню Ліги чемпіонів. А ось Ліга Європи цілком по зубах гірникам. Той факт, що у нас є євровесна, значний плюс нашому футболу, і за це треба подякувати "Шахтарю".

Ви запитаєте, а як гірники здолали "Барселону", але загалом вони не мають потенціалу для Ліги чемпіонів? Помаранчево-чорні зіграли так званим другим номером проти суперника, який недооцінив їх. Ця перемога "Шахтаря" – збіг обставин.

Якби ці команди зіграли між собою 5-6 матчів поспіль, то "Барселона" могла програти не більше одного матчу.

Після перемоги над каталонцями футболісти "Шахтаря" стали впевненими у собі, навіть надто самовпевненими. "Порту" у відкритій грі ясно показав гірникам, що мріяти про щось рано ", — сказав Бабич.

Нагадаємо, "Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів здобув 3 перемоги, програвши тричі. Донеччани продовжать єврокубкову кампанію у раунді плей-оф Ліги Європи.