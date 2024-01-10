Куда перейдет звезда сборной Украины Судаков? Букмекеры назвали главных кандидатов на футболиста

Молодого футболиста оценивают в 18 миллионов евро

Хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков, который недавно попал на обложку крупного итальянского издания, все ближе к смене клуба. На данный момент молодым талантом интересуются сразу несколько европейских грандов.

В то же время букмекерские конторы начали принимать ставки на то, куда же именно перейдет Судаков, пишет "Телеграф". Судя по опубликованным котировкам, фаворитом на подписание украинца является итальянский "Наполи".

На это событие букмекеры предлагают коэффициент 1,85. Вторым в списке наиболее вероятных покупателей Судакова числится "Ювентус". На переход украинца в расположение "старой синьоры" установлен коэффициент 2,0.

Также в списке претендентов на футболиста сборной Украины числятся "Лейпциг" (коэффициент 4,0), "Атлетико" (7,0), "Ньюкасл" (10,0) и "Ливерпуль" (15,0).

Отметим, что "Шахтер" не спешит продавать своего лидера и хочет выручить за него большие деньги, как это было в случае с продажей Михаила Мудрика в "Челси". Пока официальной информации о новых предложениях из Европы по Судакову нет.

В текущем сезоне Судаков сыграл 18 поединков во всех официальных турнирах: в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 18 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одноклубник Судакова оценил его в 90 миллионов евро.