Куди перейде зірка збірної України Судаков? Букмекери назвали головних кандидатів на футболіста

Молодого футболіста оцінюють у 18 мільйонів євро

Хавбек донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков, який нещодавно потрапив на обкладинку великого італійського видання, дедалі ближче до зміни клубу. На даний момент молодим талантом цікавляться одразу кілька європейських грандів.

У той же час букмекерські контори почали приймати ставки на те, куди саме перейде Судаков, пише "Телеграф". Судячи з опублікованих котирувань, фаворитом на підписання українця є італійський "Наполі".

На цю подію букмекери пропонують коефіцієнт 1,85. Другим у списку найімовірніших покупців Судакова є "Ювентус". На перехід українця до розташування "старої синьйори" встановлено коефіцієнт 2,0.

Також у списку претендентів на футболіста збірної України значаться "Лейпциг" (коефіцієнт 4,0), "Атлетіко" (7,0), "Ньюкасл" (10,0) та "Ліверпуль" (15,0).

Зазначимо, що "Шахтар" не поспішає продавати свого лідера і хоче виручити за нього великі гроші, як це було у випадку з продажем Михайла Мудрика в "Челсі". Поки що офіційної інформації про нові пропозиції з Європи щодо Судакова немає.

У поточному сезоні Судаков зіграв 18 поєдинків у всіх офіційних турнірах: у яких забив три голи та віддав одну гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного українця у 18 мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одноклубник Судакова оцінив його у 90 мільйонів євро.