Український футболіст потрапив на обкладинку італійського журналу

Італійський гранд хоче придбати українського хавбека

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков потрапив на титульну сторінку відомого італійського спортивного видання Tuttosport. Нещодавно Георгія оцінили у 90 млн євро.

Про це повідомляє офіційна сторінка видання у Facebook. Своєю грою Судаков зацікавив низку європейських клубів, зокрема італійський "Ювентус".

"Георгій Судаков — мрія головного тренера "Ювернтуса "Масіміліано Алегрі", — йдеться у газеті.

Георгій Судаков потрапив на обкладинку італійського журналу

Зазначимо, в "Ювентусі" розуміють, що стартова ціна на Судакова починається з 35 млн євро, а тому в Турині готові розлучитися з англійцем Семюелем Ілінг-Джуніором. Альтернативою Судакова в "Юве" бачать П'єр-Еміля Гейб'єрга, з яким "Тоттенгем" готовий попрощатися за 30 млн євро.

У поточному сезоні 21-річний Судаков провів 18 матчів за "Шахтар", відзначившись 3 забитими м’ячами та 1 асистом.

Нагадаємо, Судаков допоміг "Шахтарю" пробитися в раунд плей-оф Ліги Європи, де Гірники зіграють проти "Марселя". У Лізі чемпіонів Георгій та Ко виграли 3 матчі з шести, завершивши групову стадію турніру на 3-му місці.