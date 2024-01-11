Коштує як Роналду: що вміє бразильський новачок "Шахтаря" Кевін (відео)

Чемпіон України заплатить великі гроші "Палмейрасу"

Донецький "Шахтар" все ж таки зміг домовитися з бразильським "Палмейрасом" про трансфер 21-річного півзахисника Кевіна. Чемпіон України давно накинув оком на цього гравця, але клуби все ніяк не могли домовитися про суму відступних.

У результаті "Шахтар" та "Палмейрас" зійшлися в ціні за Кевіна і вдарили по руках. Як повідомив у своєму обліковому записі на Facebook відомий футбольний інсайдер Фабриціо Романо, 13 січня футболіст має пройти медичне обстеження в українському клубі.

Також Романо вказав суму відступних, які отримає за Кевіна "Палмейрас" – 15 млн. євро. Цікаво, що, за даними порталу Transfermarkt, стільки ж зараз коштує португальська суперзірка Кріштіану Роналду. При цьому той же Transfermarkt оцінює Кевіна майже вчетверо дешевше — 4 млн євро.

Найкращі моменти виступу Кевіна за "Палмейрас"

В українському клубі поки не повідомляють про перший трансфер у 2024 році. Можливо, це відбудеться вже після медогляду Кевіна та підписання контракту з ним. Новачок "гірників" у поточному чемпіонаті Бразилії відіграв за "Палмейрас" 9 матчів, у яких забив 1 гол. Кевін може зіграти як крайнього півзахисника, і відтягнутого форварда.

Зазначимо, що "Шахтар" у різний час заробив сотні мільйонів євро на бразильських футболістах. З подачі Мірчі Луческу "гірники" регулярно купували за помірні гроші талановитих гравців у Бразилії, розкручували їх та з великою вигодою продавали до топ-клубів Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що букмекери почали приймати ставки на те, до якого клубу незабаром перейде лідер "Шахтаря" Георгій Судаков. Також ми повідомляли про бажання ветерана "гірників" Ярослава Ракицького повернутися до збірної України та заспівати національний гімн.