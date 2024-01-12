У "Шахтера" новый тренер: он выигрывал Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед"

Ради работы в Украине он бросил клуб в Нидерландах

Бывший вратарь "МЮ" Раймонд ван дер Гоув пополнил тренерский штаб донецкого "Шахтера". Он будет отвечать за подготовку голкиперов первой команды.

О пополнении в тренерском штабе Марино Пушича сообщило издание Gelderlander. Ван дер Гоув ради работы в "Шахтере" прекратил сотрудничество с клубом высшего дивизиона Нидерландов "Витесс"(Арнем), где он также тренировал вратарей.

60-летний ван дер Гоув станет уже третьим представителем Нидерландов в тренерском штабе "горняков". Ранее его пополнили Крис ван дер Верден и Ерун Схепенс. Да и сам наставник "Шахтера" Пушич до переезда в Украину работал в тренерском штабе "Фейеноорда" из Роттердама. Вероятно, ван дер Гоува рекомендовал ван дер Верден, который до декабря прошлого года также работал в "Витессе".

В этой команде ван дер Гоув и состоялся как вратарь. Именно в "Витессе" его заприметил в 1996 году наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, которому нужен был надежный сменщик для датчанина Петера Шмейхеля. За шесть сезонов в Манчестере вратарь из Нидерландов отыграл всего 60 официальных матчей. Но при этом ван дер Гоув стал вместе с "МЮ" победителем Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999. В 2002 году вратарь перешел в "Вест Хэм", но не сыграл за него ни одного матча. Ван дер Гоув закончил карьеру в родных Нидерландах.

Лучшие моменты игровой карьеры ван дер Гоу

В качестве тренера вратарей он работал в английском "Сандерленде" и ПСВ. Но больше всего в этом амплуа ван дер Гоув задержался в "Витессе", где проработал почти 12 лет. Пока не получил приглашение от наставника "Шахтера".

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