У "Шахтаря" новий тренер: він вигравав Лігу чемпіонів із "Манчестер Юнайтед"

Заради роботи в Україні він покинув клуб у Нідерландах

Колишній воротар "МЮ" Раймонд ван дер Гоув поповнив тренерський штаб донецького "Шахтаря". Він відповідатиме за підготовку голкіперів першої команди.

Про поповнення у тренерському штабі Маріно Пушича повідомило видання Gelderlander. Ван дер Гоув заради роботи у "Шахтарі" припинив співпрацю з клубом вищого дивізіону Нідерландів "Вітесс" (Арнем), де він також тренував воротарів.

60-річний ван дер Гоув стане вже третім представником Нідерландів у тренерському штабі "гірників". Раніше його поповнили Кріс ван дер Верден та Єрун Схепенс. Та й сам наставник "Шахтаря" Пушич до переїзду в Україну працював у тренерському штабі "Фейєноорда" з Роттердама. Ймовірно, ван дер Гоува рекомендував ван дер Верден, який до грудня минулого року також працював у "Вітессі".

У цій команді ван дер Гоув і відбувся як воротар. Саме у "Вітесі" його помітив у 1996 році наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, якому потрібен був надійний дублер для данця Петера Шмейхеля. За шість сезонів у Манчестері воротар із Нідерландів відіграв лише 60 офіційних матчів. Але при цьому ван дер Гоув став разом із "МЮ" переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 1998/1999. 2002 року воротар перейшов у "Вест Хем", але не зіграв за нього жодного матчу. Ван дер Гоув закінчив кар’єру у рідних Нідерландах.

Найкращі моменти ігрової кар’єри ван дер Гоу

Як тренер воротарів він працював в англійському "Сандерленді" та ПСВ. Але найбільше в цьому амплуа ван дер Гоув затримався у "Вітессі", де працював майже 12 років. Поки не отримав запрошення від наставника "Шахтаря".

Раніше "Телеграф" писав про перехід бразильця Кевіна до "Шахтаря" за 15 мільйонів євро. Також ми повідомляли про загибель на фронті Сергія Огаркова — батька гравця "гірників" Миколи Огаркова.