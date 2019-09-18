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Формула-1: Ferrari готовит новинки для Сингапура

Формула-1: Ferrari готовит новинки для Сингапура
21:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Трасса Марина Бей в Сингапуре кардинально отличается от быстрых Монзы и СПА, поэтому "Ferrari" придется нелегко в конкуренции с Mercedes и Red Bull.

В "Ferrari" накануне Гран-при Сингапура посетовали на не очень подходящую, в отличии от Италии и Бельгии, для их болида трассу, пообещав, привезти несколько новинок, чтобы компенсировать отрыв от конкурентов. Об этом заявил руководитель "Ferrari" Маттиа Биното.

По его словам, большое количество медленных поворотов в Сингапуре болиду "Ferrari" дается куда хуже, чем конкурентам, что будет компенсировано рядом изменений в машине. Биното подчеркнул, что городская трасса Марина Бей между стенами всегда насыщена разными событиями, а такие условия очень нравятся его пилотам Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю.

Руководитель "Ferrari" спрогнозировал, что команду ждет очень трудный, но не менее интересный гран-при.

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Напомним, Гран-при Сингапура городскими дорогами трассы Марина Бей пройдет уже в этот уик-энд 20-22 сентября.

Гонка в Сингапуре находится под угрозой срыва в связи с задымленностью в Сингапуре.

Ранее сообщалось, предыдущие этапы Гран-при Бельгии и Гран-при Италии выиграли монегасец Шарль Леклер на Ferrari.

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Формула-1, Ferrari, Гран-при Сингапура, Маттиа Биното.
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