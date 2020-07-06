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Трамп отреагировал на скандал с "висельной петлей" в NASCAR

Трамп отреагировал на скандал с "висельной петлей" в NASCAR
22:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Президент США Дональд Трамп раскритиковал некоторые решения, принятые организаторами NASCAR на фоне массовых протестов против расизма в США.

"Извинился ли Бабба Уоллас перед великими пилотами и организаторами NASCAR, который пришли к нему на помощь, поддержали его и были готовы пожертвовать всем ради него, только для того, чтобы потом осознать, что все это оказалось очередной чушью? Это и решение по флагам конфедерации (из-за протестов против расизма в США организаторы NASCAR приняли решение запретить флаг конфедерации на гонках, - прим. ред.) привело к худшим рейтингам в истории серии!" — написал Дональд Трамп в  twitter.

Напомним, перед стартом гонки в Алабаме в боксе темнокожего гонщика Баббы Уолласа обнаружили висельную петлю - один из символов расизма в США. На фоне массовых протестов после смерти Джорджа Флойда СМИ предположили, что данный "агрегат" специально подбросили пилоту. Однако выяснилось, что петля была там с 2019 года и предназначалась для поднятий ворот гаража. Позже сам гонщик  прояснил ситуацию.

NASCAR - Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей. Серии проводятся в США, Канаде, Мексике и Европе.

Ранее на гонке NASCAR в Индианаполисе случился большой завал машин на пит-лейне.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, NASCAR.

Автор:

Телеграф
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