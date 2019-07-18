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Баскетбол. Днепр усилился форвардом сборной Украины

Баскетбол. Днепр усилился форвардом сборной Украины
08:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Очередным новичком Днепра стал тяжелый форвард сборной Украины Максим Корниенко.

Очередным новичком Днепра стал тяжелый форвард сборной Украины Максим Корниенко, сообщает официальный сайт клуба. Детали сотрудничества стороны не разглашают.

Корниенко спустя шесть лет возвращается в родной клуб. В 2013 году Максим перебрался в БК Донецк, затем после непродолжительного периода в Химике уехал в Европу, поиграв в Торуне (Польша), Лукойле Академике (Болгария) и Ювентусе (Литва).

В сезоне 2018-2019 Корниенко выступал в Румынии. В местном Питешти новичок Днепра в среднем за игру набирал по 11,5 очка и 6,4 подбора.

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, Новости баскетбола, Максим Корниенко.
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