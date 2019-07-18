Баскетбол. Днепр усилился форвардом сборной Украины

Очередным новичком Днепра стал тяжелый форвард сборной Украины Максим Корниенко, сообщает официальный сайт клуба. Детали сотрудничества стороны не разглашают.
Корниенко спустя шесть лет возвращается в родной клуб. В 2013 году Максим перебрался в БК Донецк, затем после непродолжительного периода в Химике уехал в Европу, поиграв в Торуне (Польша), Лукойле Академике (Болгария) и Ювентусе (Литва).
В сезоне 2018-2019 Корниенко выступал в Румынии. В местном Питешти новичок Днепра в среднем за игру набирал по 11,5 очка и 6,4 подбора.