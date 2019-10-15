Новости спорта:В составе “Черкасских Мавп” произойдут изменения.

"Черкасские Мавпы" решили расстаться с центровым Александром Кушнировым.

27-летний баскетболист пропустил последние выездные матчи команды против "Одессы" и "Химика", а всего в новом сезоне принял участие лишь в двух матчах регулярного чемпионата Суперлиги, набирая 1.5 очка, 1.5 подбора при 1 потере в среднем за 9 минут на площадке.

Кушниров подписал контракт с "Черкасскими Мавпами" этим летом и провел с командой полноценную подготовку к сезону.

"Мавпы" выиграли два матча при двух поражениях на старте сезона и пока идут пятыми в турнирной таблице.