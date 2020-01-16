Суперлига: Киев-Баскет обыграл Днепр

Новости спорта:Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Киев-Баскет" обыграл дома "Днепр" 97:92.

Киевский клуб обыграл одного из лидеров чемпионата. На перерыв киевляне ушли с преимуществом в 17 очков, а во второй половине игры хозяева довели дело до победы - 97:92. Самый результативный игрок матча: Генри Дугат (27) - "Днепр".

В другом матче дня "Черкасские Мавпы" обыграли "Харьковских Соколов" 91:77.

Лидирует в чемпионате "Днепр" - 28 (16). На втором месте "Прометей" - 27 (16). "Химик" на третьем месте - 27 (16).

Напомним, 12 января в баскетбольной Суперлиге "Черкасские Мавпы" обыграли дома "Николаев" 97:87.