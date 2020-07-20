Брайанту посмертно вручили престижную награду

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии "Эмми".

Культового баскетболиста Коби Брайанта посмертно наградили "Эмми" - телевизионным аналогом "Оскара".

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американской телевизионной академии.

Отмечается, что он стал лауреатом премии за свой вклад в развитие сообщества Лос-Анджелеса, вдохновение и благотворительность.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by @KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS — Television Academy (@TelevisionAcad) July 19, 2020

От лица семьи Коби Брайанта награду получил близкий друг спортсмена – известный композитор, пятикратный лауреат "Оскара" Джон Уильямс.

Как известно, 26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной.

По информации источника, пилот вертолета Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана. За считанные минуты до крушения Зобаян заявил диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя он снижал ее.

Таким образом именно туман вызвать пространственную дезориентацию.

Напомним, впервые информация о том, что Коби Брайант получит "Эмми" появилась в прошлом месяце. Тогда сообщалось, что семья баскетболиста сможет получить ее 18 июля