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Брайанту посмертно вручили престижную награду

Брайанту посмертно вручили престижную награду
12:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии "Эмми".

Культового баскетболиста Коби Брайанта посмертно наградили "Эмми" - телевизионным аналогом "Оскара".

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американской телевизионной академии.

Отмечается, что он стал лауреатом премии за свой вклад в развитие сообщества Лос-Анджелеса, вдохновение и благотворительность.

От лица семьи Коби Брайанта награду получил близкий друг спортсмена – известный композитор, пятикратный лауреат "Оскара" Джон Уильямс.

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Как известно, 26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной.

По информации источника, пилот вертолета Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана. За считанные минуты до крушения Зобаян заявил диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя он снижал ее.

Таким образом именно туман вызвать пространственную дезориентацию.

Напомним, впервые информация о том, что Коби Брайант получит "Эмми" появилась в прошлом месяце. Тогда сообщалось, что семья баскетболиста сможет получить ее 18 июля

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Баскетбол, Коби Брайант, Эмми.

Автор:

Телеграф
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