Брайанту посмертно вручили престижную награду

Культового баскетболиста Коби Брайанта посмертно наградили "Эмми" - телевизионным аналогом "Оскара".

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американской телевизионной академии.

Отмечается, что он стал лауреатом премии за свой вклад в развитие сообщества Лос-Анджелеса, вдохновение и благотворительность.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by @KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS

— Television Academy (@TelevisionAcad) July 19, 2020