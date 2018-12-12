Ломаченко: Нельзя сравнивать мой бой и бой Джервонты Дэвиса

Новости спорта: Василий Ломаченко не считает, что бой с Педрасой нужно сравнивать с поединком Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко отдал должное своему последнему оппоненту – Хосе Педрасе, а также заявил, что считает бессмысленными любые сравнения его победы с победой над пуэрториканцем Джервонтой Дэвисом.

Дэвис нокаутировал Педрасу почти двумя годами ранее, однако между этими боями мало общего.

«Я думаю, нельзя сравнивать мой бой против Педрасы с его боем против Джервонты Дэвиса. Это было в другой весовой категории: они с Джервонтой боксировали в первом легком весе, и никто не знает, как Педраса укладывался в рамки этой категории. Мы не знаем, в какой физической форме он был на момент этого боя. Мы не знаем, как он был готов к бою против Джервонты Дэвиса. Но как вы могли видеть, к бою со мной он был готов очень хорошо. В поединке против меня Педраса был сосредоточен до самого конца. В бою против Дэвиса он выдохся, и мне кажется, что он рассчитывал на один удар».

Напомним, в последнем бою Ломаченко победил Хосе Педрасу и завоевал пояс WBO.