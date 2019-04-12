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Пятница, 12.04.2019
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Ломаченко - Кролла: все о бое

Ломаченко - Кролла: все о бое
22:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing

Новости спорта: В ночь с 12-го на 13-е апреля (время киевское) Василий Ломаченко проведет бой с Энтони Кроллой.

В пятницу, 12 апреля, в американском Лос-Анджелесе на арене Staples Center в главном бою вечера бокса украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе проведет защиту чемпионского титула в бою с британцем Энтони Кроллой. 31-летний украинец впервые будет защищать 2 пояса. 32-летний британец ранее владел поясом WBA в этом весе и потерял его в поединке с Хорхе Линаресом.

Где смотреть

Бой Ломаченко - Кролла в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на "Интере" 13 апреля в 5:50 по киевскому времени.

Промо видео боя:

Энтони по прозвищу "Миллион долларов": все что нужно знать о сопернике Ломаченко

Перед боем

Накануне поединка оба боксера провели традиционную церемонию взвешивания, которая завершилась дуэлью взглядов. Кролла по габаритам выглядел мощнее. Вес претендента составил 134,8 фунта (61,144 кг), вес украинца - 134,4 фунта (60,963 кг) при лимите категории до 61,235 (135 фунтов).

История первого тренера Василия Ломаченко (Видео)

Кроме того, боксеры провели открытые тренировке накануне поединка:

Тренер Кроллы попросил взвесить перчатки Ломаченко

Прогноз букмекеров

Специалисты практически не дают шансов британцу в поединке с украинским феноменом. Коэффициент на то, что победителем схватки станет Loma составляет всего 1,01. Успех претендента оценивается коэффициентом 19, ничейный исход - в 34.

Андеркарт боя

Перед главным поединком вечера бокса в Лос-Анджелесе состоятся несколько примечательных боев. 

Путь к бою

После завоевания второго титула в легком весе в бою с Хосе Педрасой Василия Ломаченко обязали провести защиту пояса WBA.

Обязательным претендентом на этот пояс стал Энтони Кролла, который в своем последнем бою единогласным решеним судей победил Дауда Йордана.

Напомним, уже завтра еще один топовый украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой-элиминатор с немцем Джеком Кулкаем. Победитель схватки станет обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе.

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