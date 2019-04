Ломаченко - Кролла: все о бое

В пятницу, 12 апреля, в американском Лос-Анджелесе на арене Staples Center в главном бою вечера бокса украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе проведет защиту чемпионского титула в бою с британцем Энтони Кроллой. 31-летний украинец впервые будет защищать 2 пояса. 32-летний британец ранее владел поясом WBA в этом весе и потерял его в поединке с Хорхе Линаресом.

Где смотреть

Бой Ломаченко - Кролла в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на "Интере" 13 апреля в 5:50 по киевскому времени.

Промо видео боя:

Перед боем

Накануне поединка оба боксера провели традиционную церемонию взвешивания, которая завершилась дуэлью взглядов. Кролла по габаритам выглядел мощнее. Вес претендента составил 134,8 фунта (61,144 кг), вес украинца - 134,4 фунта (60,963 кг) при лимите категории до 61,235 (135 фунтов).

Кроме того, боксеры провели открытые тренировке накануне поединка:

Прогноз букмекеров

Специалисты практически не дают шансов британцу в поединке с украинским феноменом. Коэффициент на то, что победителем схватки станет Loma составляет всего 1,01. Успех претендента оценивается коэффициентом 19, ничейный исход - в 34.

Андеркарт боя

Перед главным поединком вечера бокса в Лос-Анджелесе состоятся несколько примечательных боев.

.@VasylLomachenko is ready to defend his lightweight world titles in the City of Angels, while @RamireZurdo makes his light heavyweight debut #LomaCrolla undercards start at 8PM ET on @ESPN+! pic.twitter.com/Ol8hgcjAlL

— Top Rank Boxing (@trboxing) 12 апреля 2019 г.