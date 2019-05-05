Скачать
Понедельник, 06.05.2019

Альварес - Джейкобс: лучшие моменты боев вечера бокса в Лас-Вегасе (Видео)

Мексиканец Сауль Канело Альварес объединил титулы в среднем весе, победив американца Даниэля Джейкобса в Лас-Вегасе. Теперь к своим титулам WBA и WBC Канело добавил еще один (IBF) и теперь ему остается добыть еще один чемпионский титул WBO до звания абсолютного чемпиона. Бой начался спокойно с разведки в первом раунде, но дальше Сауль Альварес захватил центр ринга и принялся работать первым номером, пробивая точные джебы преимущественно по корпусу.
isport.ua
Фото: Инстаграм
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс, Альварес - Джейкобс.
14:27 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь