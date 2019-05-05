Альварес - Джейкобс: лучшие моменты боев вечера бокса в Лас-Вегасе (Видео)

Мексиканец Сауль Канело Альварес объединил титулы в среднем весе, победив американца Даниэля Джейкобса в Лас-Вегасе. Теперь к своим титулам WBA и WBC Канело добавил еще один (IBF) и теперь ему остается добыть еще один чемпионский титул WBO до звания абсолютного чемпиона. Бой начался спокойно с разведки в первом раунде, но дальше Сауль Альварес захватил центр ринга и принялся работать первым номером, пробивая точные джебы преимущественно по корпусу.