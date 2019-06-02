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Редкач нацелился на чемпионский бой

Редкач нацелился на чемпионский бой
14:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Иван Редкач готов к поединкам с чемпионами.

Украинец Иван Редкач (23–4–1, 18 KO) прокомментировал свою победу над бывшим чемпионом мира Девоном Александером (27–5–2, 14 KO).

"Это невероятно. Я немного нервничал, перед переходом в вес 147 фунтов, но моя команда сказала мне, что я был готов. Я свежее и сильнее в этом весе. Я был готов к бою, и теперь я готов встретиться с кем-либо в этом дивизионе".

Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

"Я практиковал этот удар каждый день. Каждый день мы работали над левой рукой, и она делала то, что мне было нужно. Я хочу боксировать с любым соперником в дивизионе 147 фунтов, будь то Дэнни Гарсия, Шон Портер или кто-то еще", - сказал Редкач.

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Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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