Выхрист – знаменосец сборной Украины на церемонии закрытия Европейских игр

Новости спорта: Супертяж завоевал в Минске золотую медаль.

Боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист получил почетное право стать знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия II Европейских игр, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Выхрист завоевал золотую медаль на соревнованиях и помог мужской украинской команде по боксу стать лучшей на турнире.

Церемония закрытия Европейских игр состоится сегодня, 30 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало – в 22:00.

Сборная Украины на Европейских играх суммарно завоевала 51 медаль и заняла третье место в медальном зачете.