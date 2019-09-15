Мунгия забил Аллоти в главном бою вечера бокса в Карсоне (Видео)

В Карсоне (США, Калифорния) состоялось большое боксерское шоу, в главном бою которого обладатель пояса WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (34-0, 27 КО) добыл досрочную победу и защитил свой чемпионский титул. Мексиканец победил ганца Патрика Аллоти (40-4, 30 КО), который отказался сражаться в четвертом раунде.
В 4-м раунде Мунгия выдал серию мощных ударов и зажал оппонента в углу ринга, затем ганский боксер попятился и решил сдаться.
.@JaimeMunguia15 proved to be too much for Patrick Allotey #WatchOnDAZN pic.twitter.com/8pLa6ecwjJ
— DAZN USA (@DAZN_USA) September 15, 2019
Кроме того, среди прочих боев вечера бокса в Калифорнии, отметим поединок Франчон Крюз - Марисела Корнехо, в котором Крюз защитила пояс WBC и завоевала титул WBO во втором среднем весе.
Congratulations to the @TheHHDiva! #AndStill #MunguiaAllotey @DAZN_USA pic.twitter.com/mtq8CeevQy
— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) September 15, 2019
Напомним, сегодня ночью (время киевское) в Лас-Вегасе состоялось масштабное боксерское шоу Top Rank, в котором Тайсон Фьюри победил Отто Валлина, Эмануэль Наваррете победил Хуана Элорде, а бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса сенсационно уступил в новом для себя весе.