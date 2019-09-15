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Мунгия забил Аллоти в главном бою вечера бокса в Карсоне (Видео)

Мунгия забил Аллоти в главном бою вечера бокса в Карсоне (Видео)
11:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Хайме Мунгия эффектно защитил свой чемпионский пояс в первом среднем весе в бою против Патрика Аллоти.

В Карсоне (США, Калифорния) состоялось большое боксерское шоу, в главном бою которого обладатель пояса WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (34-0, 27 КО) добыл досрочную победу и защитил свой чемпионский титул. Мексиканец победил ганца Патрика Аллоти (40-4, 30 КО), который отказался сражаться в четвертом раунде.

В 4-м раунде Мунгия выдал серию мощных ударов и зажал оппонента в углу ринга, затем ганский боксер попятился и решил сдаться.

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Кроме того, среди прочих боев вечера бокса в Калифорнии, отметим поединок Франчон Крюз - Марисела Корнехо, в котором Крюз защитила пояс WBC и завоевала титул WBO во втором среднем весе.

Напомним, сегодня ночью (время киевское) в Лас-Вегасе состоялось масштабное боксерское шоу Top Rank, в котором Тайсон Фьюри победил Отто ВаллинаЭмануэль Наваррете победил Хуана Элорде, а бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса сенсационно уступил в новом для себя весе.

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Бокс, Видео, WBO, Новости бокса, Хайме Мунгия - Патрик Аллоти, Хайме Мунгия, Патрик Аллоти.
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