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Тайсон Фьюри - Отто Валлин: статистика ударов и судейские записки (Фото)

Тайсон Фьюри - Отто Валлин: статистика ударов и судейские записки (Фото)
15:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Тайсон Фьюри за бой выбросил почти в 2 раза больше ударов, однако Отто Валлин был более точен.

В ночь с 14 на 15 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (Штат Невада, США) состоялся масштабный вечер бокса компании Top Rank, хэдлайнером которого стал бой Тайсон Фьюри - Отто Валлин. По итогам 12-раундов Цыганский Король праздновал победу единогласным решением судей. Вашему вниманию подробные судейские карточки поединка:

Судя по статистике CompuBox, шведский гигант был одним из самых сложных соперников в карьере Тайсона Фьюри. Валлин за бой попал по сопернику 127 раз и превзошел по этому показателю и Деонтея Уайлдера (71 точное попадание) и легендарного украинского чемпиона Владимира Кличко (52 точных удара). Всего за поединок Отто выбросил 334 удара (38% точных ударов), новый обладать пояса WBC Maya Фьюри выбросил 651 удар, из которых 179 попали в цель (28% точных ударов).

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Напомним, в боксерском шоу в Лас-Вегасе также приняли участие бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса и чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваррете.

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