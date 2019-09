Фьюри влюбил в себя всю Мексику: эффектный выход Тайсона на ринг (Видео)

Новости спорта:Тайсон Фьюри эффектно вышел на ринг перед боем с Отто Валлином.

Тайсон Фьюри умеет делать шоу и делает это хорошо даже за пределами ринга. Сегодня скандальный боксер вновь заставил говорить о себе весь мир. В ночь с 14-го на 15-е сентября (время киевское) британский боксер провел бой с шведским гигантом Отто Валлином. Поединок проходил для Цыганского Короля не лучшим образом, но ни глубокое рассечение, ни "грязные удары" непобежденного ранее шведа не остановили британского супертяжа на пути к специальному поясу WBC Maya. По итогам 12-и раундов все судьи заслуженно отдали победу Тайсону.

Однако, шоу началось еще до боя. Фьюри решил появиться на ринге в мексиканском костюме в честь Дня Независимости Мексики, который отмечается 16 сентября. Такой жест не мог не порадовать многочисленную мексиканскую публику в Лас-Вегасе и не только.

"Мексиканец" Фьюри произвел фурор:

SOUND ON ¡Viva Mexico! @Tyson_Fury with one of the most incredible walkouts you'll ever see for this Mexican Independence Day Weekend. #FuryWallin | ESPN+ pic.twitter.com/XnFgqoq6lV — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

El Rey de los Gitanos’ return to Las Vegas: Your exclusive look at #FuryWallin Fight Night. INSIDE FIGHT WEEK EP. 5 ➡️https://t.co/hE6QZkOCSZ pic.twitter.com/xnwUrI1O8Y — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

Данный поступок Фьюри не остался без внимания чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO мексиканца Энди Руиса-младшего, который отметил, что не понимает сути происходящего и призвал Фьюри представлять свою страну:

Andy Ruiz Jr is not happy with Tyson Fury representing Mexico ahead of his fight this holiday weekend, tells him to “stay in his lane.” @Andy_Destroyer1] pic.twitter.com/XHlBLAdWb0 — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 11, 2019

Отметим, на церемонию взвешивания перед боем Фьюри надел маску мексиканского рестлера.