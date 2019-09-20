Постол - Рамирес: бой может пройти за два чемпионских пояса (Видео)

Новости спорта:Виктор Постол хочет провести бой сразу за два пояса Хосе Рамиреса.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал о ходе переговоров с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

«Я являюсь официальным претендентом, и мы начали вести переговоры. Договорились, что бой будет 30 ноября, но после того, как Рамирес стал чемпионом мира еще по версии WBO, он травмировал руку. Ему сделали операцию и, насколько я слышал, сейчас ведутся переговоры чтобы немного повременить и сделать бой в начале февраля 2020 года.

Промоутеры делают все возможное, чтобы на кону боя стояли оба титула Рамиреса», – сказал Постол.