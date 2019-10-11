Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы

Новости спорта:На дебютном поединке Усика в хэвивейте ожидается аншлаг.

Директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine и промоутер украинца Александра Усика Александр Красюк рассказал, что билетов на дебютный бой украинца в хэвивейте уже нет в свободной продаже. На вечера бокса в Чикаго, главным событием которого станет бой Усик - Уизерспуна ожидается аншлаг.

По словам Александра Красюка Усик лишь дважды бился в США. И первый, и второй разы были в андеркарде. Сейчас у него главный бой вечера бокса. Более того, Усик уже продал арену в Чикаго. На протяжении последних 15 лет такого не было, чтобы так продавались билеты, как на него.

Конечно, есть в этом маленький секрет большой украинской диаспоры. Но в этом же и заслуга самого боксера, значит он настолько популярный, что может продать арену в США - заявил Красюк в интервью местным СМИ.

Напомним, ранее Красюк сказал, что бой с Уизерспуном нужен Усику только ради практики.

Также боксеры провели битву взглядов, а после нее поделились ожиданиями от боя. Так, украинец поблагодарил свою команду и болельщиков, а американец - пообещал показать Усику, что такое хэвивейт.

Напомним, что поединок пройдет в ночь с 12 на 13-е октября на Wintrust Arena.