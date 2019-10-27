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Адонис Стивенсон обратился к Гвоздику (Видео)

Адонис Стивенсон обратился к Гвоздику (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Адонис Стивенсон пожелал Александру Гвоздику сделать правильные выводы после боя с Артуром Бетербиевым.

В прошлый уик-энд в США на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в полутяжелом весе между чемпионом IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом WBC Александром Гвоздиком. В итоге украинец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

После боя подбодрить "Гвоздя" решил экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон. Канадец отметил, что у Александра всего одно поражение на профи-ринге и это не страшно. Кроме того, "Супермен" считает, что Гвоздик выберется из сложившейся ситуации и вернется на вершину, сделав правильные выводы.

Видеообращение Стивенсона доступно на Youtube-канале Большой Куш (на видео смотреть с 14:42)

Адонис Стивенсон получил специальный пояс WBC

Напомним, ранее Александр Гвоздик и Адонис Стивенсон встречались на ринге. Первого декабря 2018 года украинец отправил канадца в жесткий нокаут, после которого тот оказался в коме. Стивенсон долго восстанавливался и лишь недавно вернулся в боксерский зал.

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