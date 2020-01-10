Джошуа и Пулеву дали больше времени договориться о чемпионском бое

Новости спорта:Стороны должны договориться о защите до 31 января.

Чемпион мира по версии IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательный претендент Кубрат Пулев, по словам представителя Международной федерации бокса (IBF), должны до 31 января прийти к соглашению о бое или право организации поединка будет выставлено на торги.

"Мне только что сообщили, что команды Пулева и Джошуа попросили время до 31 января, чтобы провести переговоры", - сообщил представитель IBF порталу Sky Sports.

Помимо Пулева на бой с Джошуа претендует и украинец Александр Усик, который является обязательным претендентом по версии WBO. Промоутер Усика и Джошуа Эдди Хирн заявил, что пока нет ясности по поводу организации поединков.

"Переговоры ведутся со всеми заинтересованными сторонами. Мы все еще ждем ответа от федераций, которая из них должна быть хронологически первой. Пока все возможно", - объяснил Хирн.

"Поединок Александра Усика с Дереком Чисорой за промежуточный пояс WBO или за вакантный пояс все еще возможен. Только возможная дата поединка 7 марта сместилась и мы предварительно забронировали арену O2 Arena в Лондоне на 28 марта", - добавил Хирн.