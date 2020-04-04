"Ничем не уступает": Гассиев оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Российский супертяж Мурат Гассиев назвал своих фаворитов хэвивейта и оценил перспективы Александра Усика.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика в хэвивейте.

По мнению российского боксера, Усик имеет все шансы громко заявить о себе в супертяжелом дивизионе.

— Кто сейчас может составить конкуренцию Фьюри? Усик? Джошуа?

— Мне интересно посмотреть, как Саша Поветкин будет с ним боксировать, он ниже ростом и очень агрессивный. Это могло бы быть интересно. А в бою с Джошуа, мне кажется, Фьюри может одной левой, одним джебом выиграть. Не хочу никого обидеть.

— Как бы сложился бой Усика с Фьюри?

— Думаю, это интересный бой, они немножко похожи, оба раздергивают соперника, постоянно двигаются. Интересно посмотреть. Но Усику сейчас главное отодраться с Чисорой, а там видно будет.

— Какие вообще у Усика перспективы в этом весе? Не слишком ли он мал для него?

— Думаю, перспективы хорошие. Если ты выходишь с желанием победить, не важно, что напротив тебя человек, который выше. Ты просто выходишь и выигрываешь. Я думаю, Усик ничем не уступает супертяжам, которые сейчас есть. Да и габаритами он не особо отличается от них. Но всегда интересно, как боксер, который только что перешел в тяжелый вес, будет выглядеть с топами в этом дивизионе. Только увидев это, можно делать выводы.

Прошлой осенью Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.

Следующим соперником Александра будет британец Дерек Чисора, бой с которым перенесен на неопределенный срок (предварительно на июль) из-за пандемии коронавируса.

Летом 2018 года Усик по очкам победил Гассиева в финале Всемирной боксерской серии, завоевав третий чемпионский титул в тяжелом весе.