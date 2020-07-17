Улыбчивый Фьюри показал свою подготовку к Уайлдеру (Видео)

У себя на страничке в Instagram Цыганский Король разместил видео со своей тренировки, показав три упражнения. На видео Тайсон пребывает в хорошем настроении и видно, что боксер находится в отличной физической форме.
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Workout sessions @kristianblacklock #smashinggoals #letsgo #spartan
Ранее Фьюри опубликовал грозное послание Бронзовому Бомбардировщику, использовав тренажерный зал фоном.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели уже два поединки. Первый состоялся в 2018 году и тогда судьи не усмотрели победителя, а в феврале 2020 года британец просто уничтожил американца. Третий бой между супертяжами должен был состояться в июле 2020 года, однако пандемия коронавируса не дала шансов на организацию и проведение этого шоу.