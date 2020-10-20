Промоутер назвал условие для проведения реванша Ломаченко - Лопес

Боб Арум напрямую связал окончание пандемии коронавируса с реваншем Ломаченко - Лопес.

Глава Top Rank и промоутер Василия Ломаченко Боб Арум в комментарии espn рассказал о возможности проведения реванша Лопес - Ломаченко. Также функционер отметил, что второй поединок между украинцем и американцем возможен только при вакцинации от коронавируса для увеличения монетизации шоу.

"Если устраивать реванш, то хочется организовать его после завершения пандемии коронавируса, когда люди будут вакцинированы", - заявил Арум.

Отметим, в контракте на бой реванш не был предусмотрен. Повторный поединок на данный момент явно соберет больше денег, чем любой другой в легком дивизионе, Поэтому организаторы явно заинтересованы в проведении шоу.

Телеграф напоминает, что в субботу, 17 октября, Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Поединок продлился все отведенные 12 раундов и все судьи отдали предпочтение американцу. По итогам боя в сети разгорелся спор касательно справедливости судейского счета. На нашем сайте доступны полное видео боя Ломаченко - Лопес, а также лучшие моменты поединка.

Ранее Боб Арум дал совет Василию Ломаченко, обозначив ближайшие планы для украинца.