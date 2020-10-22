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Четверг, 22.10.2020
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Ломаченко извинился перед болельщиками и попросил реванша у Лопеса (видео)

Ломаченко извинился перед болельщиками и попросил реванша у Лопеса (видео)
14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео
Василий Ломаченко был подавлен после поражения от Теофимо Лопеса.

В сети появились кадры, снятые сразу же после проигрыша Ломаченко в бою с Лопесом, на которых Василий дает свой первый комментарий о причинах поражения.

"Сложно что-то комментировать, надо сначала пересмотреть бой. Да конечно хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд и извиниться перед командой и сказать им большое спасибо. Мы идем дальше" - приводит слова Ломаченко Instagram-страничка lomus_official.

 
 
 
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Go behind the scenes on one of the biggest nights in Lightweight history @lomachenkovasiliy @lomus_shop @toprank

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Кроме того, Василий на английском языке обратился к Теофимо Лопесу и сказал, что готов провести реванш, отметив, что теперь все зависит уже от Тео. Также Василий подчеркнул, что одной из причин поражения является разница в габаритах боксеров.

Телеграф напоминает, что 17 октября в Лас-Вегасе состоялось грандиозное шоу бокса, главным событием которого стал супербой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес. Итогом 12-раундовой схватки стало поражение украинца единогласным решением судей. После поединка в сети разгорелись споры касательно неадекватных судейских записок. На нашем сайте доступны видео лучших моментов поединка, а также полный бой Ломаченко - Лопес.

Ранее Телеграф сообщал, что Ломаченко перенес операцию после схватки с Лопесом.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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